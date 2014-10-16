بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية توافق على الاستحواذ على «أراب ديري»



> ذكرت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أنها وافقت على إجراءات التقدم بعرض شراء لكامل اسهم الشركة العربية لمنتجات الألبان اراب ديري بسعر 56 جنيه للسهم ، وأضافت في بيان صادر اليوم الخميس أن المجلس قرر تفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات اللازمة لاتمام عرض الشراء.

كانت “آراب ديري” قد أعلنت مؤخرا عن تلقيها خطاب من شركة ” VRS food ltd – Paras ” الهندية بإبداء رغبتها بتقديم عرض شراء محتمل لكامل أسهم آراب ديري بسعر السهم 9.09 دولار تحت شرط إنهاء عرض الفحص المالى والقانونى النافى للجهالة وموافقة نهائية من مجلس إدارة الشركة المقدمة للعرض.