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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد يبدأ عمله باحالة 11 مدرس وموجه للتحقيق

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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد يبدأ عمله باحالة 11 مدرس وموجه للتحقيق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد يبدأ عمله باحالة 11 مدرس وموجه للتحقيق

مشيخة الأزهر الشريف

باشر اليوم د. محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الجديد عمله لليوم الاول بزيارة مفاجئة إلى معهد المنطقة الثامنة الابتدائي بمدينة نصر وذلك لتفقد أحوال الدراسة والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية .

وخلال تفقده أحوال المعهد قرر فضيلتة نقل مدرس مادة القرآن الكريم وتحويلة للتحقيق بالاضافة إلى تحويل10 مدرسين آخرين وموجهة اللغة العربية بتفتيش غرب للتحقيق وذلك لتأخرهم وتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي.

وأكد للمدرسين أنه سوف يسعي جاهداً لإعطاء كل ذي حق حقة، ولن يتهاون مع المقصرين، وطالب كل العاملين بالمعاهد الأزهرية أن يغتنموا كل دقيقة في اليوم الدراسي فيما ينفع الطلاب، وأن يبذلوا قصاري جهدهم من أجل وطنهم ورفعة شأن الأزهر الشريف ، مؤكدا أنهم يعملون جاهدين ليبقي الأزهر الشريف قلعة العلم وحصن الإسلام المنيع الذي يدفع عنه كل مكروه.

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