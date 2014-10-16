بالصور والفيديو .. بدءالموسم الثقافى والمسرحى بجامعة القناة وسط غياب تظاهرات الإخوان ‎

بدأت فعاليات الموسم الثقافى والمسرحى بجامعة القناة وسط غياب تام لتظاهرات الإخوان.

ورصدت أونا المهرجان الثقافى المسرحى الكبير بكلية العلوم والذى شارك فيه نحو ألف طالب في أكبر تجمع طلابي بالجامعة منذ بداية الدراسة.

وقال الطالب خضر السيد منسق المهرجان أن المهرجان تضمن مسرحية “دخلت علوم” ، وان الإقبال والتفاعل كبيرا مع المسرحية ، مشددا على عدم ممارسة أى نشاط سياسي او حزبي بالجامعة.

ووصف الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة الإقبال الكبير على الأنشطة الطلابية والمهرجان بأنه تأكيد لوعي وثقافة الطلاب الذين أدركوا أن الجامعة محراب علم وليس ساحة سياسية أو حزبية.

وأوضح رئيس الجامعة ان الأنشطة الطلابية وغياب التظاهرات دليل على استقرار الأمن بالجامعة ، وهو ما أكده الدكتور عربي هندى شندى عميد الكلية.

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