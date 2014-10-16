السجن المشدد لسائق لإختطافه أنثى واغتصابها تحت تهديد السلاح بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها، حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم علاء محمود شحاته صوابى، بتهمة إختطاف وإغتصاب أنثى تحت تهديد السلاح بمدينة الخانكة.

وجلس للحكم المستشار محمد موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نبيل رشدى ومحى إسماعيل وشريف إمام وسكرتارية خالد شلبى، وترجع وقائع القضية رقم 18312 لسنة 2013 ج الخانكة المقيدة برقم 3047 لسنة 2013 كلى شمال بنها إلى تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد الحفيظ الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة ببلاغ المدعوه نرمين. ق .س 32 سنه ربة منزل مقيمة بالخانكة أنه حال ترجلها من سيارة أجرة كانت تستقلها رفقة المتهم بموقف الخانكة فوجئت به يشهر سلاح أبيض سكين مهددا إياها بإستعماله وتمكن بذلك من شل مقاومتها وإقتادها عنوة لمسكنه وجردها من ملابسها وتعدي عليها جنسيا وعقب ذلك إستطاعت الفرار من المنزل.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، بأن المشكو فى حقه قام بإستدراج المجنى عليها لتوصيلها إلى أحد أقاربها بحجة خوفه عليها وعلي مقربة من منزله قام بإشهار سلاح أبيض لتهديدها به وعند دخوله إلى منزله قام بإغتصابها تحت تهديد السلاح.