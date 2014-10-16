رئيس جامعة الأزهر: الدراسة منتظمة وما يحدث “زوبعة” يتم القضاء عليها في لحظات

أكد الدكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر أن الدراسة منتظمة بشكل متكامل داخل مختلف كليات الجامعة وسط حضور كبير من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان له اليوم “الخيس” أنه يتابع الكليات بشكل لحظي للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه لن يستطيع أحد أن يعطل مسيرة التعليم.

أوضح أن ما حدث من شغب خلال الأيام الماضية ماهو إلا “زوبعة” يتم القضاء عليها في لحظات، لافتاً إلى أن من يقوم بأعمال شغب من الطلاب لا يتجاوز عددهم 150 طالبا وهو عدد لا يمثل نسبة مقارنة بمئات الآف من الطلاب الذين يدرسون بالجامعة.

أ ش أ