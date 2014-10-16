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محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج تجدد حبس متهم لشروعه فى قتل ضابط شرطة‎

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محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج تجدد حبس متهم لشروعه فى قتل ضابط شرطة‎ محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج تجدد حبس متهم لشروعه فى قتل ضابط شرطة‎

محكمة جنايات سوهاج

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج تجديد حبس المتهم “كمال.ع.أ”، ومقيم بقرية بندار الكرمانية 15 يوماً على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع فى قتل “ضابط شرطة يدعى أحمد ع”.

ترجع وقائع الأحداث عندما تدخل الضابط المجنى عليه والقوة المرافقة له لفض خلاف نشب بين عائلة الجانى وعائلة اخرى بذات القرية قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية علي الضابط، وتمكنت القوة من القبض على المتهم .

وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة، جددها قاضى المعارضات إلى 15 يوما.

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