القبض على موظف بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية من ضبط موظف بمصنع 200 الحربى، بحوزته بندقيه آلية، وأخرى خرطوش و3 فرد خرطوش .

تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده قيام محمد حسن عبدالوهاب شاهين،55 سنه مقيم كفر ابراش بالإتجار فى السلاح .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث مديرية امن الشرقية ، والرائد عمرو سويلم، رئيس مباحث مشتول السوق والنقيب عمرو زتون والنقيب أحمد نوفل، معاونى مباحث المركز .

وبمداهمة مسكنه تم ضبطه بحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و3 فرد خروطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات .