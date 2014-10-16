أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القبض على موظف بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش بالشرقية

Google+ Print
القبض على موظف بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش بالشرقية القبض على موظف بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مشتول السوق بالشرقية من ضبط موظف بمصنع 200 الحربى، بحوزته بندقيه آلية، وأخرى خرطوش و3 فرد خرطوش .

تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده قيام محمد حسن عبدالوهاب شاهين،55 سنه مقيم كفر ابراش بالإتجار فى السلاح .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث مديرية امن الشرقية ، والرائد عمرو سويلم، رئيس مباحث مشتول السوق والنقيب عمرو زتون والنقيب أحمد نوفل، معاونى مباحث المركز .

وبمداهمة مسكنه تم ضبطه بحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و3 فرد خروطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا