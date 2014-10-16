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بسبب مباراة الزوراء.. 30 ألف فرانك سويسري من الزمالك إلى الفيفا

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بسبب مباراة الزوراء.. 30 ألف فرانك سويسري من الزمالك إلى الفيفا بسبب مباراة الزوراء.. 30 ألف فرانك سويسري من الزمالك إلى الفيفا

أرسل نادي الزمالك مبلغ 30 ألف فرانك سويسري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم تنفيذا لعقوبة الاتحاد بعد لعب الفريق الأبيض مباراة ودية أمام الزوراء العراقي.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر معاقبة الزمالك بسبب خوضه لقاء أمام نادي الزوراء العراقي في العراق وهو ما يمنعه الاتحاد الدولي.

ويفرض الاتحاد الدولي الحظر على اللعب في العراق بسبب الحالة الأمنية هناك، وهو ما لم يفعله الزمالك.

لتفرض غرامة على الزمالك والاتحاد المصري من قبل الاتحاد الدولي، إلا أن اتحاد الكرة المصري أخبر الزمالك بتحمله كامل الغرامة نظرا لأنه رفض من قبل سفر الزمالك إلى العراق.

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