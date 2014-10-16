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إيهاب علي يرحل من الأهلي

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إيهاب علي يرحل من الأهلي إيهاب علي يرحل من الأهلي

وافق مسؤولو الأهلي على رحيل إيهاب علي طبيب الفريق، بعد أن اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس للجهاز الطبي في القلعة الحمراء.

ووفقا لما أكده وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأحمر لـFilGoal.com: "إيهاب علي اعتذر عن عدم الاستمرار، والجهاز الفني ومجلس الإدارة وافقوا".

ولم يتحدث الصخرة عن الأسباب التي دفعت إيهاب علي للرحيل عن منصبه.

وتعرض إيهاب علي لهجوم كبير خلال الفترة الأخيرة من جماهير المارد الأحمر، بسبب الإصابات المتكررة للاعبي الفريق واحتياجهم لفترات شفاء طويلة بسبب إصابات خفيفة.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، تعيين خالد محمود طبيب الفريق في المنصب الشاغر.

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