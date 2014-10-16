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جمعة: يجب معاملة الأهلي كمنتخب مصر

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جمعة: يجب معاملة الأهلي كمنتخب مصر جمعة: يجب معاملة الأهلي كمنتخب مصر

يصر مسؤولو الأهلي على خوض إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام سيوي سبور الإيفواري على ملعب استاد القاهرة.

وقال وائل جمعة مدير الكرة لـFilGoal.com :"استاد القاهرة استضاف مباراة وبوتسوانا يوم الأربعاء وبحضور 20 ألف مشجعن فلماذا لا تتم معاملتنا بالمثل؟"

وأضاف جمعة "الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في بطولة إفريقيا هذا الموسم، ولذلك أناشد المسؤولين الوقوف بجانبنا".

ومن المقرر أن يحل المارد الأحمر ضيفا على منافسه في الإسبوع الأخير من شهر نوفمبر في مباراة الذهاب، على أن تقام مباراة الإياب في مصر خلال الإسبوع الأول من ديسمبر.

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