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مصدر مسؤول في تشيلسي لذا صن: مورينيو مدربا لتشيلسي رسميا

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مصدر مسؤول في تشيلسي لذا صن: مورينيو مدربا لتشيلسي رسميا مصدر مسؤول في تشيلسي لذا صن: مورينيو مدربا لتشيلسي رسميا

وقع جوزيه مورينيو على عقود توليه تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة أربع سنوات، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" منذ ساعات قليلة.

وقال مصدر مسؤول بالنادي الأزرق للصحيفة ذائعة الصيت في إنجلترا:"رسميا مورينيو مدربا لتشيلسي مرة أخرى، الكل هنا سعيد بعودته."

وأوضحت الصحيفة أن الجميع ينتظر الإعلان الرسمي من جانب تشيلسي خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

ومن المنتظر أن يحصل المدير الفني السابق لريال مدريد على 40 مليون جنيه إسترليني خلال سنوات التعاقد الأربع، ليصبح المدرب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.

مورينيو تولى تدريب تشيلسي خلال الفترة من 2004 إلى 2007 محققا مع الزرق لقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس إنجلترا مرة وكأس رابطة المحترفين مرتين والدرع الخيرية مرة.

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