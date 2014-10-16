بالفيديو.. وزير الكهرباء يؤكد السيطرة على حريق محطة توليد كهرباء شمال القاهرة

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر السيطرة على الحريق الذي نشب بمحطة توليد كهرباء شمال القاهرة في منطقة عبود .مشيرا إلى تواجد برفقة رئيس الوزراء ابراهيم محلب في موقع الحريق وأمر بتشكيل للتحقيق في أسباب الحريق .

وأضاف شاكر في تصريح لأحدى القنوات الفضائية اليوم الخميس أن المحطة يوجد بها مجموعتين من التوربينات تحتوي كل منها على توربينة غازية والأخرى بخارية ، لافتا إلى أن الحريق شب في احدى هذه التوربينات البخارية .

وأوضح شاكر أن الحريق سيكون ذات تأثير محدود على تقديم الخدمة للمواطنين ، لافتا إلى أن قدرة هذه المحطة 250 ميجاوات وأن الحكومة تقوم بتوليد 24 ألف ميجاوات .

وقدم الشكر لقوى الحماية المدينة لمجوداتهم في السيطرة على الحريق ، لافتا إلى أنه لا توجد أى اصابات .

أ ش أ

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