بالفيديو… محافظ الإسماعيلية يناقش تغذية مشروعي “وادى التكنولوجيا” و”مشروع قناة السويس” بالمياه

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية اجتماعا موسعا بحضور المهندس على حسين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة والمهندس محمد الامام رئيس جهاز محافظات بورسعيد وشمال سيناء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس سمير عوض رئيس جهاز الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والمهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق .

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة الخطوط العريضة والمخطط العام لتنفيذ مشروع تغذية مناطق وادى التكنولوجيا وشرق البحيرات وقرى شباب الخريجين بقطاع مركز ومدينة القنطرة شرق ومنطقة مشروع قناة السويس الجديدة بمياه الشرب النقية من خلال محطة قرى التوطين العملاقة لمياه الشرب بمركز القنطرو شرق ويشمل المشروع مد خط مواسير من المحطة الى المناطق المختارة لتغذيتها بطول 70 كيلو مترا وقطر 800 ملى متر .

وخلال الاجتماع، أشار رئيس شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الحالى 2014/2015 وقد تم اعتماد مبلغ وقدره عشرة ملايين جنيها للبدء فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع .

ومن جهته أكد محافظ الاسماعيلية أنه سوف يتم مضاعفة حجم الأعمال التنفيذية للمشروع والانتهاء منه مع نهاية العمل بمشروع قناة السويس الجديدة وذلك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لتذليل كافة الصعاب والمعوقات التى قد تعترض سير العمل بالمشروع والذى سيساهم الى حد كبير فى تطوير وتنمية المنطقة مع دخولها المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس .

وحضر الاجتماع المهندسة نعيمة محب المدير العام لمشروع وادى التكنولوجيا .



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