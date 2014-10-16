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بالفيديو… تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة بالبحيرة يجرون “بروفة” لاستقبال وزير التعليم‎

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بالفيديو… تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة بالبحيرة يجرون “بروفة” لاستقبال وزير التعليم‎ بالفيديو… تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة بالبحيرة يجرون “بروفة” لاستقبال وزير التعليم‎

وزير التربية والتعليم 0 أبوالنصر

استقبل تلاميذ رياض الأطفال بمدرسة المزرعة الألية بقرية العشرة الأف بمركز أبو المطامير، الدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم و اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لافتتاح المدرسة .

ويردد الأطفال أسماء رئيس الجمهورية “السيسى”،و الوزيرمحمود ابو النصرو المحافظ مصطفى هدهود، ووكيل الوزارة ابراهيم التداوى ومدير ادارة النوبارية التعليميةعبدالله عمارة، بالإضافة إلى  ”صابرين” المدرسة المسئولة عن الأطفال . 

وافتتح محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، عدد من المدارس فى مركزى وادى النطرون و بدر،و لم يقم الوزير بافتتاح مدرسة المزرعة الآلية الإبتدائية التجريبية المشتركة، بإدارة النوبارية التعليمة، وعاد الى القاهرة.

كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قد قام بجولة بمحافظة البحيرة رافقه خلالهاالمحافظ اللواء مصطفى هدهود،قاما خلالها بوضع حجر الأساس، لمجمع مدارس لخدمة 2031 وحدة سكنية تقام بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة بتمويل إماراتى.

 

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