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حبس 22 طالبا إخوانيا 15 يوماً فى اشتباكات هندسة الإسكندرية

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حبس 22 طالبا إخوانيا 15 يوماً فى اشتباكات هندسة الإسكندرية حبس 22 طالبا إخوانيا 15 يوماً فى اشتباكات هندسة الإسكندرية

أرشيفية

أمر المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام لنيابات شرق الكلية اﻷسكندرية الكلية ، صباح اليوم الخميس ، بحبس 22 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان ، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية الأحداث التى شهدتها كلية الهندسة أمس الاول.

وجهت النيابة للطلاب تهم بالتظاهر بدون تصريح ، والانضمام لجماعة محظورة بهدف تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة ، والإصابة العمد ، ومقاومة السلطات ، والشروع فى قتل وإصابة كلا من أمين الشرطة محمد أحمد سرور ؛ ورقيب شرطة خضر صابر درويش ، وقطع الطريق ، وتعطيل المواصلات ، وحيازة مولوتوف ، واستعراض القوة، و أمرت بتحريز المضبوطات التي تحوى 14 زجاجة مولوتوف وبوسترات ومنشورات.

كانت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قد شهدت أحداث عنف وتظاهرات لأعضاء تنظيم الإخوان ، أمس الأول ، أطلقوا خلالها الشماريخ وزجاجات المولوتوف داخل الحرم الجامعى ما استدعى تدخل قوات الامن لإعادة الهدوء والقت القبض على 30 من مثيري الشغب.

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