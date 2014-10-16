حبس 22 طالبا إخوانيا 15 يوماً فى اشتباكات هندسة الإسكندرية

أمر المستشار محمد صلاح جابر المحامى العام لنيابات شرق الكلية اﻷسكندرية الكلية ، صباح اليوم الخميس ، بحبس 22 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان ، 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية الأحداث التى شهدتها كلية الهندسة أمس الاول.

وجهت النيابة للطلاب تهم بالتظاهر بدون تصريح ، والانضمام لجماعة محظورة بهدف تعطيل القوانين ، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة ، والإصابة العمد ، ومقاومة السلطات ، والشروع فى قتل وإصابة كلا من أمين الشرطة محمد أحمد سرور ؛ ورقيب شرطة خضر صابر درويش ، وقطع الطريق ، وتعطيل المواصلات ، وحيازة مولوتوف ، واستعراض القوة، و أمرت بتحريز المضبوطات التي تحوى 14 زجاجة مولوتوف وبوسترات ومنشورات.

كانت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قد شهدت أحداث عنف وتظاهرات لأعضاء تنظيم الإخوان ، أمس الأول ، أطلقوا خلالها الشماريخ وزجاجات المولوتوف داخل الحرم الجامعى ما استدعى تدخل قوات الامن لإعادة الهدوء والقت القبض على 30 من مثيري الشغب.