بالصور… محافظا الفيوم والأقصر يزوران مصابي “حادث أسوان‎”



> أستقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، وقاما بزيارة مصابى حادث أدفو الذين يتلقون العلاج فى مستشفى الأقصر الدولى ، للأطمئنان على حالتهم الصحية .

وأجتمع محافظا الأقصر والفيوم بأهالى المصابين للأستماع لمطالبهم، والذين أكدوا حسن معاملة المستشفى لهم ، وتقديم سبل الراحة لهم .

ومن جانبه، امر محافظ الأقصر بتقديم كافة أوجة المساعدات ، وتوفير طبيب و2 من طاقم التمريض لكل مصاب من المصابين الثمانية ، وأكد على أن محافظة الأقصر تسخر كل امكانياتها لمصابى هذا الحادث ، والذين تحسنت حالة بعضهم الصحية ، وأنتقلوا من العناية المركزة لغرف عادية ووجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين وسرعة صرف التعويضات.

> وتعد هذة الزيارة الثالثة للواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر للأطمئنان علي المصابين في حادث اسوان والمتواجدين بمستشفي الاقصر الدولي ،

> كما قدم واجب العزاء فى المتوفين العشرة فى قرية زرنيخ التابعة لمركز أسنا جنوب محافظة الأقصر.

> والمصابون المتواجدون بمستشفي الاقصر الدولي هم رابعة حسن جابر 50 سنة “أسنا” اسلام مختار 22 سنة “الفيوم”، اسلام طلعت سليمان 17 “الفيوم” ، وليد خالد 12، الفيوم” ، عويس عبد الهادي 45 سنة “الفيوم”، محسن احمد 60 عام “أسنا ” محمد علي 65 عام “الفيوم” .

> وكان قد لقى 30 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر حادث تصادم ثلاث سيارات ميكروباص بأسوان على الطريق الغربى الصحراوى أسوان / إدفو فجر يوم الأثنين عند منطقة الكرابلة على بعد 10 كيلومترات من مدينة أدفو شمال المحافظة.