"سيدتي نت" مع أمل بشوشة وجوزيف عطية في كواليس "ستار أكاديمي"

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

بعد أن استطاع "ستار أكاديمي" لغاية الآن إثبات أنه البرنامج الأول ضمن برامج الهواة، والإحصاءات لهذا العام لغاية الآن تؤكد أن الموسم العاشر من البرنامج أنجح من سابقه، اخترق "سيدتي نت" كواليس التحضير للبرايم السادس للسنة الثانية على التوالي لينقل للقراء ما يدور خلف الكواليس، وكيف يتحضر الطلاب خلال غناءهم مع كل من ضيفي البرايم جوزيف عطية وأمل بشوشة.

فريق العمل يعمل بكلّ قواه، من أساتذة ومنتجون ومصورون وراقصون ومهندسو صوت، ويأخذ مدير البرنامج طوني قهوجي خلال التحضيرات لأي برايم مكان لجنة التحكيم، ينصت ويراقب بشدة كل طالب، حرصاً منه على إظهار الطلاب والضيوف بأجمل صورة، والتي هي لازالت ميزة هذا البرنامج.

كان الموعد عند الساعة الثامنة مساء مع الفنان جوزيف عطية الذي وصل برفقة مدير أعماله أمين أبي ياغي بثياب رياضية، وهي ليست المرة الأولى التي يطلّ فيها جوزيف ضيفاً على البرنامج بعد أن كان قد وقف على مسرحه طالباً في يوم من الأيام، واليوم أصبح نجماً على الساحة العربية.

جوزيف بدا ودوداً جداً مع الطلاب ولم يعاملهم كفنان، بل كأخ تشارك معهم الغناء، واتفقوا على الأغنيات وسيغني مع ليث أبو جودة من فلسطين، وغنية أخرى مع إيلي ايليا من لبنان ومحمد شاهين من مصر، بالإضافة إلى أغنية منفردة سيقدمها جوزيف في نهاية السهرة.

جوزيف: اللقب أجمل ذكرى

وبعد أن انتهى جوزيف من تدريباته مع الطلاب الذين سيؤدون معه اليوم أغنياته، أجاب عن الأسئلة التي حضرته له "سيدتي نت".

كيف ترى "ستار أكاديمي" هذا العام؟

أنا كل عام أشارك في برايم من "ستار أكاديمي"، وسعيد أنها ليست المرة الأولى التي أطل بها ضيفاً على البرنامج، بعد أن كنت طالباً سابقا، فأنا شهرتي اكتسبتها من هذا البرنامج، والوقفة بين اليوم والأمس تختلف/ فاليوم أشارك الطلاب بخبرتي المتواضعة، واحببت أصواتهم هذا العام وهو مجموعة قريبة إلى القلب.

هل لازلت تتابع "ستار أكاديمي" على القناة الخاصة به؟

هذه المجموعة أتابعها، فهم شخصيات مختلفة، وكل يملك ما يميزه عن الآخر، وكنت من قبل أهمل متاعة البرنامج بحكم الوقت، ولكن هذا العام أحببتهم وقدر المستطاع اتابع كلما سنحت لي الفرصة سواء البرايمات أم في الحلقات اليومية.

إلى ماذا تحن أكثر شيء من أيام الأكاديميا؟

أحن الى كل شيء، وهناك أشياء تعني لي كثيراً، فكل وقفة واداء تعني لي، وكل خطوة وكل صف.

ما الذكرى التي حملتها من البرنامج؟

اللقب حينما ربحت وفزت بالبرنامج.

هل أنت أصحاب مع أمل بشوشة في السهرة غدا؟

لسنا مقربان، ولكن نلتقي في عدد من المناسبات، وسبق وشاركنا العام الماضي في نفس السهرة، وهي أثبتت نفسها كممثلة في الساحة اللبنانية والعربية.

ما جديدك؟

أحضر لألبوم غنائي يشبه الأغنيات التي قدمتها في ألبومي "شو بتعمل بالناس" و "موهوم".

شقيقة أمل تسرق الأنظار

سرقت نوال شقيقة أمل بشوشة الأنظار لدى وصولهما، والذي يرى نوال للمرة الأولى يشعر بأنها أختها للشبة الكبير بينهما. ونوال ترافق أمل في الكثير من حفلاتها وتحرص أن تبقى إلى جانبها دائماً.

وتحدثت نوال لـ"سيدتي نت" عن أنها لا تحب كثيراً الغناء، ولكنها كشفت انه من الممكن أن تدخل إلى مجال التمثيل تقريبا.

أمل لـ"سيدتي نت": ممر "ستار أكاديمي" يشهد

خلف الكواليس التقينا أمل حيث سردت لـ"سيدتي نت" قصتها مع الممر الذي كان يفصل بين الكواليس والمسرح وقالت: "لو باستطاعته أن يتكلم لكان تكلم، كنا ندخل منه إلى المسرح حيث كنا نطلّ على الجمهور، ومع مرور الوقت يشعر الشخص أنه عاش لفترة هنا وتعلم وانطلق من هذا المسرح فهناك احساس غريب وجميل في نفس الوقت.

ما الذكريات التي تحملينها من البرنامج؟

عشت 3 اشهر وتعلمت وانشهرت من خلال هذا البرنامج، فالاشياء التي حملتها منه كثيرة ولا تختصر وهذا المدخل ذكرني بكل الذكريات الجميلة، وبالماراتون الذي كان يحصل هنا في الممر وقت البرايم عندما ندخل ونخرج إلى المسرح لتغيير ملابسنا.

هل تعرفين جوزيف؟

جوزيف أعرفه والعام الماضي كنا معاً، وهو من الشباب الذين نجحوا، وهو شب خلوق واتمنى له التوفيق الدائم.