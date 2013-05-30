أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

إلغاء عرض أزياء Chic By MBC في الرياض

Google+ Print
إلغاء عرض أزياء Chic By MBC في الرياض إلغاء عرض أزياء Chic By MBC في الرياض

فوجئ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي بخبر إلغاء عرض الأزياء Chic By MBC المنتظر إقامته في فندق RitzCarlton في الرياض مساء البارحة أي قبل ساعات قليلة من انطلاقه.
اختلفت الأسباب فيما يخص هذا الإلغاء المفاجئ، فحسبما ذكرت بعض الجهات أنها أسباب أمنية، ولكن جاء تصريح من الجهة المنظمة على Twitter يذكر بأنّ الإلغاء كان "لسوء إدارة القائمين عليه بعدم استيفاء شروط الإمارة للقيام بحدث من هذا النوع".
يذكر أنّ هذا الحدث الأول من نوعه في الرياض حيث يقام بالتعاون مع جمعية سند الخيرية في يومين متتاليين بحضور أيقونات الموضة في قناة MBC، وهنّ: لجين عمران, إلين وطفة، وجويل ماردينيان، وعدد من مصممات الأزياء الخليجيات والعرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي