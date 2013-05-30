إلغاء عرض أزياء Chic By MBC في الرياض

فوجئ متابعو شبكات التواصل الاجتماعي بخبر إلغاء عرض الأزياء Chic By MBC المنتظر إقامته في فندق RitzCarlton في الرياض مساء البارحة أي قبل ساعات قليلة من انطلاقه.

اختلفت الأسباب فيما يخص هذا الإلغاء المفاجئ، فحسبما ذكرت بعض الجهات أنها أسباب أمنية، ولكن جاء تصريح من الجهة المنظمة على Twitter يذكر بأنّ الإلغاء كان "لسوء إدارة القائمين عليه بعدم استيفاء شروط الإمارة للقيام بحدث من هذا النوع".

يذكر أنّ هذا الحدث الأول من نوعه في الرياض حيث يقام بالتعاون مع جمعية سند الخيرية في يومين متتاليين بحضور أيقونات الموضة في قناة MBC، وهنّ: لجين عمران, إلين وطفة، وجويل ماردينيان، وعدد من مصممات الأزياء الخليجيات والعرب.