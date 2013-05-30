الدوحة تودع Doha Fashion Festival

كان يوم البارحة آخر أيام مهرجان الموضة في الدوحة الذي أقيم بمشاركة عدد من المصممين البارزين في العالم.

افتتح المصمم العالمي الشهير عبد محفوظ مهرجان الدوحة في يوم الاثنين الماضي بعرض أزياء مميز قدم فيه مجموعة من تصاميمه الخلابة، تلاه في اليوم التالي عرض المصمم وليد عطا الله ودار أزياء نسيم الأندلس، وفي ثالث الأيام كان ختامها مسك مع عرض أزياء جميل من المصمم رامي قاضي.

شارك في هذا الحدث عدد من المصممين العرب. وقد حضرت النجمة ميريام فارس كضيفة الشرف على أيام المهرجان.