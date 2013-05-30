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أي إطلالة أجمل لدرّة؟

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أي إطلالة أجمل لدرّة؟ أي إطلالة أجمل لدرّة؟

استطاعت الممثلة التونسية الأصل درّة أن تستقطب إعجاب الجماهير منذ اللحظات الأولى التي ظهرت فيها على الشاشة الصغيرة. فملامحها الشابة وحضورها اللافت جعلها تدخل الى قلوب المشاهدين من دون أي جهد. وفي إطلالات متعددة لها، بعيداً عن التمثيل، لفتتنا درّة بذوقها الرفيع وحسن اختيارها لأزيائها وكل ما له علاقة بإطلالتها بشكل عام. فهي تعي تماماً ما يليق بها من ماكياج وتسريحات وأزياء... وتطلّ بثقة كاملة أمام أنظار معجبيها. ولعلّ أكثر الإطلالات التي ناسبت درة، برأيي، هي تلك التي ظهرت فيها بالجينز، حيث بدت أكثر إشراقاً وانتعاشاً. ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن الفساتين التي اختارتها لم تكن لائقة، على العكس، فهي أيضاً أظهرت أنوثتها بأسلوب رصين وراق. فما رأيك أنت بإطلالاتها، وأي إطلالة تفضلين لها؟

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سيدتي