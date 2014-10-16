في حال شعرت بهذه الأعراض استشيري الطبيب ربما هو “السرطان”

ما هي عوارض السرطان بشكل عام وما هي العلامات التي تثير الشك لوجود سرطان؟ فقد تتشابه عوارض السرطان، وظهور عارض معين لا يعني حتما وجود ورم سرطاني، لذلك فان الفحوصات الدورية هامة دائما لدحض كل شك. إليك هذه الأعراض

سرطان الكلية او الحويصلة، ظهور دم بالبول، الم او شعور بحرقة عند التبول من الممكن ان تشير لوجود مرض، ويجب استشارة الطبيب اذا ظهرت.

سرطان الثدي: ظهور كتلة بالثدي ـ حكة ـ احمرار او الم بمنطقة الحلمة غير ناتج عن حمل، ارضاع او حيض، في هذه الحالة يجب التوجه لتلقي استشارة وعلاج طبي.

اعراض سرطان الرحم وعنق الرحم: ظهور نزيف بين الحيض والاخر ـ الام شديدة خلال الحيض (الدورة الشهرية)ـ افرازات غير عادية – كل هذه العوارض تستوجب فحصها

أعراض سرطان الامعاء بشكل عام: ظهور نزيف شرجي او علامات دم بالبرازـ تغييرات بعادات الاخراج، مثل الاسهال او الامساك، ممكن أن تكون علامات أولية لورم خبيث بالأمعاء، واذا ظهرت يجب استشارة الطبيب بأقرب وقت.

سرطان المعدة : تقيؤ دم ـ صعوبة بالهضم ـ الام ما بعد تناول الطعام ـ خسارة بالوزن ـ سرطان الرئتين ـ سعال متواصل لا يزول ـ سعال مع دم ـ الام بالصدر.

لهذه العلامات هنالك عدة تشخيصات ممكنة، ولكنها ممكن أن تدل ايضًا على ورم، ويجب التوجه للطبيب باقرب وقت وتلقي استشارة.

سرطان الجلد :تغييرات بالشامات الموجودة (بالحجم، اللون او المظهر) ظهور شامة جديدة او كتلة تحت الجلد ـ إصابة قرحية لا تزول.

سرطان البنكرياس : بشكل عام اورام البنكرياس ليس لها اعراض حتى مرحلة متاخرة جدا، وعندها ممكن ان يحدث يرقان، الم بطن او ظهر.

سرطان الدم (لوكيميا) : تعب مزمن ـ شحوب ـ خسارة بالوزن ـ التهابات متكررة ـ نزيف متكرر من الانف ـالام عظام او مفاصل ـ علامات كدمات بسيطة

سرطان الغدد الليمفاوية : تضخم بالغدد الليمفاوية بحيث يكون الملمس صلب ـ حكة بالجلد ـ تعرق ليلي ـ خسارة بالوزن ـ حرارة غير معروفة المصدر

سرطان المخ : الام راس مطولة ـ الام موضعية ـ ضبابية بالرؤية او كل علامة عصبية اخرى ممكن ان تدل على ورم بالمخ.

اعراض السرطان بشكل عام والتي تظهر تقريبا بكل انواع الاورام: تعب ـ خسارة وزن غير مفهومة ـ تعرق ليلي ـ الام راس وذلك نقلًاعن مجلة “لها”.