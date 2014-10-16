هندسة المنوفية تحتفل بعيد الخريجين الواحد والخمسين وتكرم أوائل البكالوريوس

احتفلت كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية بعيد الخريجين الواحد والخمسين تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة والدكتورة عزة لاشين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائمة بعمل العميد والدكتور مصطفى الشبينى بقسم القوى الكهربائية ورؤساء الأقسام .

أشارت الدكتورة عزة لاشين بأن يوم الخريجين هو يوم عيد وفرحة لكل أب وأم ولكل بيت تخرج أحد أبنائه بعد أن كلل الله جهودهم ومساندتهم له بالنجاح ، وأن يوم التخرج يمثل مرحلة بداية تواصل بين المهندسين فى جميع القطاعات وسوق العمل المتعطش لتطبيق ما هو جديد فى التكنولوجيا الهندسية المتطورة فى التخصصصات الهندسية وذلك لخدمة المجتمع وتطويره وحث الخريجين على ضرورة الإستمرار فى التواصل مع الكلية من خلال الدراسات والأبحاث العلمية .

وأكد الدكتور مصطفى الشبينى أن جمعية خريجى كلية الهندسة ترعى أبنائها وتقدم لهم العون والمساعدة عن طريق توقيع بروتوكلات التعاون مع الشركات الهندسية التى تسعى دائماً إلى خريجى كلية الهندسة لتميزهم وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة.

وجاء ضمن أوائل البكالوريوس قسم الهندسة الكهربية غادة علاء المنوفى ممتاز مع مرتبة الشرف ،ريحان ملاح سلامة جيد جداً مع مرتبة الشرف ،إنطوان إميل غالى جيد جداً ،وفى قسم هندسة القوى الميكانيكية تم تكريم الأوائل وهم: أحمد محمد جوهر جيد جداً ،أحمد عزب جيد جداً ،أحمد حمدى قنديل ،أحمد فتحى داوود.وفى قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى تم تكريم الأوائل وهم أحمد مسعد الخولى جيد جداً ،محمود مجدى صالح جيد ،أحمد محمد البرماوى جيد ،سعيد فؤاد عمارة جيد.

وتم تكريم أوائل قسم الهندسة المدنية وهم يوسف وحيد الجارحى ممتاز ،أحمد خالد عبد الهادى ممتاز مع مرتبة الشرف ،كريم عبد الخالق سلامة ممتاز ،أحمد صبحى صقر ممتاز ،أمل فؤاد مرسى جيد .وفى قسم الهندسة المعمارية تم تكريم أحمد أيمن عيسى جيد جداً ،هند شعبان الجندى جيد جداً ،آلاء مصيلحى عبد الواحد جيد جداً ،غادة فكرى عبد الله جيد جداً.