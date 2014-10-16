دراسة: القرفة تخلّصك من البثور وتغنيك عن الماكياج

هل تعلمين أنه بإمكانك التخلّص من البثور بالقرفة وإستبدال الماكياج بها؟ هذا ما نصحت به قارئات لها اللواتي أرسلن طريقة تحضير ماسك القرفة.

مكونات الماسك:

- 3 ملاعق من العسل الأبيض

- ملعقة بودرة قرفة.

التحضير:

> إمزجي المكونات في إناء ثم وزّعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل بشرتك بالماء الدافىء وانتظري زوال البثور في الأيام القليلة المقبلة.

لكن إنتبهي من أن القرفة قد تؤدي إلى إلتهاب البشرة إذا طبقت يومياً، لذا احرصي على تطبيق هذا الماسك على بشرتك مرة واحدة في الأسبوع.

أما عن الماكياج، فبمجرّد وضع القرفة على أي جزء من البشرة أي الوجنتين أو الشفاه تتنشط الدورة الدموية وتمنح البشرة نضارة طبيعية وذلك نقلًا عن مجلة “لها”.