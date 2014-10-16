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ماليزيا توقف 14 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش»

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ماليزيا توقف 14 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش» ماليزيا توقف 14 شخصا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الماليزية توقيف 14 شخصا هذا الأسبوع للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «داعش»، من بينهم مهندس حكومي وشخصان كانا يستخدمان «فيسبوك» لتجنيد مقاتلين.
>وصرح قائد الشرطة خالد أبوبكر، في بيان في وقت متأخر الأربعاء، أن «3 من الموقوفين هم عناصر أساسيون ضمن خلية تقوم بتجنيد وتمويل وترتيب رحلات لماليزيين يريدون الالتحاق بمجموعات إرهابية في سوريا».
>وتابع البيان إن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 14 و48 عاما وأن بينهم امراتين.
>وكانت وسائل الإعلام الماليزية، نقلت عن خالد أبوبكر في وقت مبكر الأربعاء، أن عمليات التوقيف تمت الإثنين في إحدى ضواحي كوالالمبور.
>وكانت السلطات في البلاد ذات الغالبية من المسلمين، بالاضافة إلى دول أخرى من جنوب شرق آسيا أعربت عن قلقها المتزايد من جهود التنظيم المتطرف لتجنيد مقاتلين من ماليزيا.
>واوقفت الشرطة ما مجمله 36 شخصا هذا العام للاشتباه بقيامهم بنشاطات مرتبطة بتنظيم «داعش» وتقول إن 40 ماليزيا على الأقل توجهوا للقتال في سوريا.

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