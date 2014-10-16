تقرير: الأجهزة الصحية الأمريكية ارتكبت عدة أخطاء في إدارتها لوباء «إيبولا»

كشفت حالة انتقال العدوى الثانية لفيروس إيبولا بعد تشخيص الحالة الاولى في الولايات المتحدة سلسلة من الاخطاء في التعامل مع انتشار هذا الوباء القاتل.

وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما ومسؤولو الاجهزة الصحية الأمريكية أعلنوا في سبتمبر الماضي استعدادهم لامكان انتقال وباء الحمى النزفية الذي اوقع قرابة 4500 ضحية في غرب افريقيا، إلى الولايات المتحدة وانه سيتم احتواء انتقال العدوى بشكل سريع.

لكن عندما عاد مواطن من ليبيريا، البلد الأكثر تاثرا بالوباء، إلى الولايات المتحدة وتوجه إلى احد مستشفيات دالاس في 25 سبتمبر وهو يعاني من حمى ومن الام في المفاصل، اعيد إلى منزله بعد اربع ساعات مما جعل افراد اسرته والطاقم الطبي الذي عالجه في خطر التعرض للعدوى.

وعندما نقل المريض مجددا إلى طوارئ المستشفى نفسه في 28 سبتمبر وهو يعاني من الاسهال والقيء مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انتقال العدوى، عالجه عشرات الممرضين دون اجراءات وقائية كافية.

ولم يتم تشخيص اصابة توماس اريك دنكان بفيروس ايبولا إلا في 30 سبتمبر، وتوفي في الثامن من اكتوبر الحالي.

وصرح الدكتور دانيال فارجا المسؤول الطبي لشركة «تكساس هيلث ريسورسز» التي تدير المستشفى في دالاس «للاسف لقد ارتكبنا رغما عنا ومع ان الطاقم الطبي مؤهل جدا اخطاء خلال العلاج الاولي لدنكان».

وأضاف فارجا في بيان ان لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب «لم نقم بتشخيص الاعراض على انها لمرض ايبولا ونحن اسفون جدا». وتدرس اللجنة كيفية التعاطي مع الوباء.

وحددت المراكز الاميركية لمراقبة الامراض والوقاية منها ما مجمله 118 شخصا يمكن ان يكونوا قد قاموا باتصال مباشر أو غير مباشر مع دنكان، اكثر من نصفهم من الممرضين.

وأعلن عن حالة انتقال العدوى الاولى الاحد وهي لممرضة تدعى نينا فام، تلتها الاربعاء اصابة ممرضة ثانية، وهما عالجتا دنكان.

وقال الدكتور انتوني فوسي مدير المعهد الأمريكية للحساسية والامراض المعدية ان «ما حصل بغض النظر عن الاسباب غير مقبول».

واعتبر توماس فريدن مدير المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن حالة العدوى الثانية «مقلقة للغاية»، مضيفا انه «يتوقع الاعلان عن حالات أخرى في الايام المقبلة».

وأعلنت نقابة للممرضات ان المستشفى في تكساس الذي توفي فيه دنكان لم يعط طاقم العاملين أي بروتوكول حول طريقة معالجة المرضى المصابين بالفيروس.

وأضافت النقابة ان دنكان «بقي لعدة ساعات دون عزله في منطقة فيها مرضى اخرين. لم يكن احد يعلم ما هو البروتوكول الواجب اتباعه أو ما هي الوقاية الضرورية. لم تكن هناك أي معلومات».

وتابعت أن عينات من دم المريض لم يتم التعامل معها بشكل خاص أو تسليمها باليد إلى المختبر كما هو مفترض.

ومضت النقابة تقول ان «الممرضات اللواتي استقبلن دنكان في البدء كن يرتدين سترة عادية غير عازلة للسوائل وثلاث قفازات دون وضع شريط لاصق على مستوى المعصم لمنع دخول سوائل وكمامة. والملابس الخارجية التي اعطيت لهن تترك العنق والمناطق القريبة من الوجه والفم مكشوفة».

ووجهت النقابة رسالة إلى اوباما للمطالبة بتدريب افضل وتجهيزات احسن، إلا ان فارجا شدد على ان نينا فام «معروفة بانها ممرضة على درجة عالية من الخبرة وانها تتخذ كل الاحتياطات التي تنص عليها مراكز مراقبة الامراض والوقاية منها، لذلك لا نعلم بعد تماما متى وكيف انتقلت اليها العدوى».