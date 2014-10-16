شارلمان امبراطور الروم..صديق العباسيين الذى أهداه هارون الرشيد فيل وساعة نحاسية

شارلمان أو كارل الكبير وسماه العرب قارلة (عاش 742- 814) هو ملك الفرنجة حاكم إمبراطوريتهم وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهو أحد الملوك الأقوياء الذين حكموا فى أوروبا ومازالت بعض آثاره باقية حتى عصرنا هذا، وهو ينفرد عن كثير من أقرانه أنه كان ذو علاقة قوية بالخلافة العباسية وخليفتها هارون الرشيد، فكان البحر المتوسط يضم أربع دول قوية متصارعة ..الإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية الرومانية المقدسة، الخلافة العباسية ، والأندلس الأموية.

> قام شارلمان بعد وصوله إلى سدة الحكم بحملات واسعة للسيطرة على الأراضي الأوربية المجاورة لمملكته ولتبشيرها بالمسيحية. فهزم اللومبارديين في شمال إيطاليا وضم إقطاعياتهم ، وحاول طرد المسلمين الأمويين من إسبانيا ولكنه فشل في ذلك.

حاكم عربى يستعين به لقتال خليفة قرطبة

> استغاث “ابن العربي” حاكم برشلونة المسلم بشارلمان لينصره على خليفة قرطبة. فما كان منه إلا أن سار على رأس جيش عبر به الجبال ، وحاصر مدينة بمبلونا المسيحية، وواصل زحفه حتى وصل إلى سرقسطة نفسها. غير أن الفتن الإسلامية التي وعد ابن العربي بإثارتها على الخليفة والتي كانت جزءاً من الخطة الحربية المدبرة لم يظهر لها أثر، ورأى شارلمان أن جيوشه بمفردها لا تستطيع مقاومة جيوش قرطبة، فرأى من حسن السياسة أن يعود بجيشه إلى بلاده.

الاقتصاد فى عهده

> كان حكم شارلمان في فترة انحطت فيها الحالة الاقتصادية في جنوبي فرنسا وإيطاليا إلى الحضيض من جراء سيطرة المسلمين على البحر المتوسط. وكان اليهود وحدهم هم الذين يربطون النصفين المتعاديين من البلاد التي كانت أيام حكم روما عالماً اقتصادياً موحداً. وبقيت التجارة قائمة في أوروبا الخاضعة لحكم الصقالبة وبيزنطية.

وبذل شارلمان جهوداً جبارة لحماية الفلاحين الأحرار من نظام رقيق الأرض الآخذ في الانتشار، ولكن قوة الأشراف والظروف المحيطة به أحبطت جهوده، وحتى الاسترقاق نفسه اتسع نطاقه وقتاً ما نتيجة الحروب ضد القبائل الوثنية.

العلاقة الدبلوماسية بين شارلمان والخلافة العباسية

> اهتمت الروايات الكنسية بمراسلات هارون الرشيد وشارلمان ، ووردت في ثلاث مصادر لاتينية، وقد اختلف المؤرخون ليس فقط حول طبيعة هذه العلاقات وأهدافها بل على حقيقة وقوعها ، فتشير بعض الروايات إلى أن شارلمان بدأ يخطب ود الخليفة هارون الرشيد ، فأرسل له وفداً رسمياً عام 798م ، ثم أرسل رسولاً إلى بطريق القدس عام 799م ، وقد رد الرشيد بإرسال وفد وأعقبه شارلمان بإرسال وفد ثان عام 802م ، فرد عليه الرشيد بوفد آخر.

بعثات ووفود وهدايا

اشتهرت شخصية هارون الرشيد في أوربا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة الرومانية المقدسة شارلمان ، وتبودلت بينهما السفارات، والبعثات الدبلوماسية المتنوعة ، أرسل شارلمان ثلاث سفارات مختلفة إلى البلاط العباسي في بغداد وفي المقابل أرسل الرشيد بعثتان تجاريتان على الأقل إلى أوربا، ففي عام 801 م وصلت أولى البعثات العباسية إلى بيزا بشمال إيطاليا تبعتها سفارة ثانية إلى آخن بألمانيا ولا شك أن المصالح السياسية كانت وراء هذا التفاهم الودي بين الملكين، فقد أراد شارلمان من وراء هذا الحلف أن يضعف من نفوذ امبراطور الدولة البيزنطية ، واستغل الرشيد هذا الحلف ضد أعدائه البيزنطيين والأمويين في الأندلس على السواء.

كانت تلك البعثات المتبادلة بين الملكين مرفقة عادة بالهدايا الوافرة وقد اختار شارلمان المنتجات القيمة من أقمشة ملكية فاخرة وأرسلها مع سفرائه إلى هارون الرشيد، أراد شارلمان توسيع صادرات الأقمشة من فرنسا إلى أراضي الدولة العباسية وبالتالي تعزيز التجارة في مملكته، ورد عليها الخليفة الرشيد بأن أرسل إلى شارلمان عطورا وأقمشة ولوحة شطرنج بالإضافة إلى فيل أسيوى اسمه أبو العباس.

“ساعة نحاسية” من هارون الرشيد

> أرسل الخليفة الرشيد إلى شارلمان ساعة ضخمة مصنوعة من النحاس الأصفر بارتفاع نحو أربعة أمتار وتتحرك بواسطة قوة مائية وعند تمام كل ساعة يسقط منها عدد من الكرات المعدنية يتبع بعضها البعض الآخر بحسب عدد الساعات فوق قاعدة نحاسية فتحدث رنينا جميلا في أنحاء القصر الامبراطوري.

كانت الساعة مصممة بحيث يفتح باب من الأبواب الاثني عشر المؤدية إلى داخل الساعة ويخرج منه فارس يدور حول الساعة ثم يعود إلى المكان الذي خرج منه وعندما تحين الساعة الثانية عشر يخرج اثنا عشر فارسا مرة واحدة يدورون دورة كاملة ثم يعودون من حيث أتوا وتغلق الأبواب خلفهم، أثارت الساعة دهشة الملك وحاشيته.

اعتقد الرهبان أن في داخل الساعة شيطان يسكنها ويحركها، وجاؤوا إلى الساعة أثناء الليل، واحضروا معهم فؤوسا وحطموها ، إلا أنهم لم يجدوا بداخلها شيئا سوى آلاتها، وقد حزن الملك شارلمان حزنا بالغا واستدعى حشدا من العلماء والصناع المهرة لمحاولة إصلاح الساعة وإعادة تشغيلها، لكن المحاولة فشلت، فعرض عليه بعض مستشاريه أن يخاطب الخليفة هارون الرشيد ليبعث فريقا عربيا لإصلاحها فرفض شارلمان ذلك لتفادى الحرج.