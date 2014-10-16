نجوم الأغنية الخليجية يشدُون بألحان ناصر الصالح

أكّد الملحن ناصر الصالح في تصريح لـ"سيدتي نت" أنّ ثمّة مجموعة كبيرة من الألحان قدّمها إلى عدد من الفنانين السعوديين والخليجيين، ويُنتظر أنّ يتمّ طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتوقّع الصالح أن ينال التعاون الغنائي القائم بينه وبين الفنانيين الخليجيين نصيباً وافراً من النّجاح، لأنّ الأصوات التي تقدّمه إلى الجمهور لها حضورها المميّز والبارز، في الخليج والوطن العربي الكبير.

وفي هذا السّياق قال الصالح: "الفترة القليلة المقبلة حُبلى بكلّ جديد. هناك عدد من الألحان قدّمتها إلى عدد من نجوم الأغنية، أبرزهم الفنانة نوال الكويتية في أغنية "تسولف"، من كلمات الشاعر السعودي عبد الله أبو راس، الذي تربطني به علاقة وطيدة ومميّزة، أثمرت العديد من الأعمال بيننا. وهناك تعاون مع الشاعر الغنائي خالد العوض في أغنية "مبسوط"، التي سيقدّمها الفنان ماجد المهندس، فيما الأغنيات الأخرى ستُقدّم بأصوات مختلفة، منها أغنية "مين يفهمك"، التي سيشدو بها الفنان نايف البدر، وهي من كلمات عبد الله أبو راس أيضاً".

يُذكر أنّ الفنانة شذى حسون قدّمت في ألبومها الذي تمّ طرحه مؤخراً ثلاث أغنيات من ألحان ناصر الصالح، وهي: "عدولي" من كلمات عبد الله أبو راس، وأغنية "أنت شموسي حبيبي" من كلمات أحمد عبد الحق، وأغنية "ثاني شيء" من كلمات خالد العوض.

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