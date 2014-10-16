موناكو يحلم بعودة فينجر

موناكو /أ ش أ/ كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مسؤولي نادى موناكو الفرنسى لكرة القدم أجروا اتصالات مع أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي فى محاولة لإقناعه بالعودة إلى تدريب ناديهم، وذلك على الرغم من أن المدرب الفرنسي الكبير كان قد جدد تعاقده مع المدفعجية فى وقت سابق من العام الحالي.

فقد التقى عدد من مسؤولي موناكو بالفعل مع فينجر مؤخرا كي يطرحوا عليه الفكرة وذلك أثناء مشاركة الفريق الفرنسي فى بطولة كأس الإمارات فى انجلترا.

وكان فينجر قد تولى تدريب موناكو فى الفترة ما بين عامى 1987 و1994 حيث قاده للفوز ببطولة الدوري الفرنسي فى أول موسم له مع الفريق.

ولم يفقد مسؤولو موناكو الأمل فى إقناع فينجر بالعودة إلى ناديهم رغم أنه جدد تعاقده فى إستاد الإمارات خلال شهر مايو الماضي لمدة ثلاث سنوات مقابل 24 مليون جنيه استرلينى.

وقال فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو "إن فينجر يمثل بالنسبة لنا جزء من تاريخنا، كما أنه مدرب رائع ونحن نحتفظ معه بعلاقات رائعة. ونحن ندرك أنه يبادلنا نفس مشاعرنا تجاهه ولذا فإننا لن نفقد الأمل أبدا فى إمكانية استعادته مرة أخرى إلى نادينا".