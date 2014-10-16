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بالصور - وصول عبد الشافي إلى أهلي جدة

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بالصور - وصول عبد الشافي إلى أهلي جدة بالصور - وصول عبد الشافي إلى أهلي جدة

وصل المحترف المصري محمد عبد الشافي إلى مدينة جدة استعدادا للانضمام إلى فريقه الجديد أهلي جدة.

وانتقل عبد الشافي ظهير المصري إلى أهلي جدة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وغادر عبد الشافي القاهرة عقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، متجها إلى السعودية للانضمام إلى فريقه الجديد.

وشارك عبد الشافي في فوز في غاية الأهمية للمنتخب المصري أمام بوتسوانا.

شاهد - ثنائية مصر في مرمى بوتسوانا

وشهدت الساعات المبكرة من يوم الخميس وصول عبد الشافي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

فديو : لحظه وصل اللاعب محمد عبدالشافي " مرحباً مليون " ..#الأهلي

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح بأن أحد أسباب موافقته على العرض هي رغبة اللاعب في الاستفادة المالية من احترافه بالمملكة العربية السعودية.

وعلم FilGoal.com أن الراتب الذي سيتقاضاه عبد الشافي يصل لـ800 ألف دولار، وهو ما جعله يطلب خوض التجربة خارج أسوار النادي الأبيض.

طالع - أهلي جدة يمنح عبد الشافي 800 ألف دولار في ستة أشهر

واستقبل عبد الشافي العديد من الجماهير الأهلاوية إلى جانب عدد من مسؤلي النادي السعودي.

وينضم صاحب الـ29 عاما إلى تدريبات أهلي جدة مساء يوم الخميس، استعدادا لقمة الجولة السابعة في الدوري السعودي أمام النصر.

ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة على مواقع التواصل الاجتماعي صور وصول عبد الشافي واستقبال الجماهير له.

شاهد - وصول عبد الشافي

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فيديو اليوم السابع

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