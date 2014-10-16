عبد الشافي عقب وصوله إلى جدة: أتشرف باللعب للنادي الملكي

أكد محمد عبد الشافي لاعب منتخب مصر والمنتقل حديثا من الزمالك إلى أهلي جدة، أنه يتشرف بالتواجد في " النادي الملكي" معبرا عن سعادته باللعب مع الأهلي.

ووصل عبد الشافي إلى مدينة جدة السعودية صباح الخميس استعدادا للانضمام إلى فريقه الجديد أهلي جدة.

وانتقل عبد الشافي ظهير المنتخب المصري إلى أهلي جدة قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وغادر عبد الشافي القاهرة عقب نهاية مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا، متجها إلى السعودية للانضمام إلى فريقه الجديد، قبل أن يصل في الساعات المبكرة من يوم الخميس.

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وتحدث عبد الشافي إلى وسائل الإعلام السعودية عقب وصوله إلى جدة قائلا: " أتشرف باللعب للنادي الملكي".

و أضاف " متشوق للعب مع الفريق، وجاهز لمباراة النصر".

وتشهد الجولة السابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي قمة الأهلي أمام النصر، في لقاء قد يشهد الظهور الأول لعبد الشافي.

ويستعد صاحب الـ29 عاما للانضمام إلى أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد، مساء الخميس.

واستقبل عبد الشافي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العديد من الجماهير الأهلاوية إلى جانب عدد من مسؤلي النادي السعودي.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد صرح بأن أحد أسباب موافقته على العرض هي رغبة اللاعب في الاستفادة المالية من احترافه بالمملكة العربية السعودية.

وعلم FilGoal.com أن الراتب الذي سيتقاضاه عبد الشافي يصل لـ800 ألف دولار، وهو ما جعله يطلب خوض التجربة خارج أسوار النادي الأبيض.

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