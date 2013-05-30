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فشل الجهود الشعبية لحل أزمة عمال لب الورق بإدفو

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فشل الجهود الشعبية لحل أزمة عمال لب الورق بإدفو فشل الجهود الشعبية لحل أزمة عمال لب الورق بإدفو

فشلت اليوم الخميس، المبادرات التى بذلتها الجهود الشعبية والسياسية ومكتب العمل بأسوان لاحتواء أزمة إضراب عمال مصنع لب الورق بإدفو، الذين أكملوا أسبوعهم من الإضراب عن العمل حتى الآن بعد تشبث العمال والإدارة كل بموقفه.

وجدد عمال مصنع لب الورق مطالبهم برفع نصيبهم من الأرباح السنوية بعد زيادة إنتاجية المصنع خلال العام الأخير – حد قولهم - كشرط أساسى لاستئناف العمل و إنهاء.

مؤكدين على مطالبهم بصرف 30 شهرا أرباحا سنوية على أساسى 2012 ومساواتهم بمصنع قوص ومطالبين بتعيين عمالة جديدة بالمصنع ورفع قيمة الوجبة الغذائية.
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