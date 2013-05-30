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«ابن خلدون»: «سد النهضة» يؤكد عدم احترام أفريقيا لمصر «مرسى»

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«ابن خلدون»: «سد النهضة» يؤكد عدم احترام أفريقيا لمصر «مرسى» «ابن خلدون»: «سد النهضة» يؤكد عدم احترام أفريقيا لمصر «مرسى»

كتب : محمود حسونة منذ 15 دقيقة

قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، إن شروع إثيوبيا فى بناء سد «النهضة»، يؤكد عدم احترام دول أفريقيا لمصر فى عهد الدكتور محمد مرسى، كأول رئيس مدنى منتخب، معربة عن مخاوفها الشديدة وخيبة الأمل والصدمة الضخمة بعد تضليل طويل من عن المعلومات الحقيقية للسد على الشعب المصرى.

وطالبت فى تصريحات لـ«الوطن»، بسرعة تشكيل فريق إدارة أزمة، بعد تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل، يضم أفضل الخبرات المصرية فى التخصصات المتعلقة به لإدارة أهم ملف وهو المياه والرى، وإقالة وزيرى الرى والزراعة بعد تصريحاتهما غير الصحيحة عن سد النهضة.

وأضافت «زيادة»، أن الأيام القادمة صعبة للغاية وتحتاج لتحركات سريعة على المستويين الحكومى والشعبى لخطط طويلة الأمد للحفاظ على المياه التى تصل الحدود المصرية، واستراتيجية تنموية للتعاون مع دول حوض النيل، لأن أفريقيا هى خط الدفاع الاستراتيجى للمصالح المصرية.

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