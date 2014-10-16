محافظ الإسكندرية يزور مستشفى «سموحة» بعد افتتاحها بأيام: «يا أهل الله ياللي هنا»

فاجأ اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، مستشفى سموحة الجامعي بجولة مفاجئة، الأربعاء، اكتشف خلالها عدم وجود أطباء خاصة وحدة الطوارئ، وأن المستشفى الذي افتتح في 25 سبتمبر الماضي لا تعمل، وأن قسم العناية هو الذي يعمل فقط وبه حالة واحدة.

وأوضح فيديو الزيارة أن المحافظ ظل ينادي بعد دخوله المستشفى وسيره لمسافات طويلة داخل عدة أقسام «يا أهل الله ياللي هنا»، و«يا إخوانّا»، و«يا رجالة.. يا ستات.. يا مستشفى أنا المحافظ»، ولم يجب أحد، وتبدو المستشفى شبه مهجورة.

يذكر أن مستشفى «سموحة» قد افتتحه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في 25 سبتمبر الماضي منذ أيام بتكلفة حوالي نصف مليار جنيه.

علمت «المصري اليوم» أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيتخذ عددًا من القرارات الصارمة تجاه ما حدث، بعد أن تلقى معلومات بزيارة المحافظ الذي رفع تقرير بكل مجريات الزيارة.