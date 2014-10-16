مجلس الأمن: العالم فشل حتى الآن في التصدي لفيروس ” إيبولا “

اعتبر مجلس الأمن الدولي، امس أن العالم فشل حتى الآن في التصدي لفيروس “الحمى النزفية” – إيبولا – المستشري في دول غرب أفريقيا.

وقال أعضاء المجلس في بيان إن “استجابة المجتمع الدولي لتفشي إيبولا قد فشلت حتى الآن في التصدي بشكل كاف لحجم تفشي المرض وآثاره”.

وحث أعضاء المجلس جميع الدول والمنظمات المتعددة الأطراف على “توفير الموارد والمساعدات المالية والمادية، بما في ذلك المختبرات المتنقلة، والمستشفيات الميدانية، والموظفين والخدمات السريرية المخصصة والمدربة واللقاحات ووسائل التشخيص لعلاج المرضى والحد من أو منع مزيد من الإصابة أو انتقال فيروس إيبولا لأشخاص جدد”.

كما الدول وشركات الطيران والشحن على “تطبيق بروتوكولات الصحة العامة المناسبة، للحفاظ على الروابط التجارية والنقل مع البلدان الأكثر تضررا (من إيبولا) لاتاحة الوقت المناسب لجميع الجهود الرامية الى احتواء الفيروس داخل وعبر الحدود في المنطقة (غرب أفريقيا)”.