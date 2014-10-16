أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استنفار أمنى بمجمع محاكم أسيوط قبل النطق بالحكم في “أحداث الغنايم ”

Google+ Print
استنفار أمنى بمجمع محاكم أسيوط قبل النطق بالحكم في “أحداث الغنايم ” استنفار أمنى بمجمع محاكم أسيوط قبل النطق بالحكم في “أحداث الغنايم ”

صورة أرشيفية

يشهد مجمع محاكم أسيوط، استنفارًا أمنيًا مشترك من قبل قوات الجيش والشرطة، أمام المحكمة قبل البدء فى محاكمة 172 متهما من مركز شرطة الغنايم فى القضية رقم 810 لسنة 2014 .

وكان المتهمون قد وصلوا  قبل قليل، إلى قاعة الدائرة التاسعة  استعداد للنطق بالحكم في القضية .

ويواجه المتهمون تهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته وإشعال النيران فيه واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري والإدارة الزراعية ومدرستي الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا