استنفار أمنى بمجمع محاكم أسيوط قبل النطق بالحكم في “أحداث الغنايم ”

يشهد مجمع محاكم أسيوط، استنفارًا أمنيًا مشترك من قبل قوات الجيش والشرطة، أمام المحكمة قبل البدء فى محاكمة 172 متهما من مركز شرطة الغنايم فى القضية رقم 810 لسنة 2014 .

وكان المتهمون قد وصلوا قبل قليل، إلى قاعة الدائرة التاسعة استعداد للنطق بالحكم في القضية .

ويواجه المتهمون تهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته وإشعال النيران فيه واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري والإدارة الزراعية ومدرستي الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.