أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قطع المياه غدا عن مناطق بمدينة “العاشر من رمضان” لمدة ١٨ ساعة

Google+ Print
قطع المياه غدا عن مناطق بمدينة “العاشر من رمضان” لمدة ١٨ ساعة قطع المياه غدا عن مناطق بمدينة “العاشر من رمضان” لمدة ١٨ ساعة

ارشيفية

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم قطع المياه عن كل من مدينة بدر وشمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية A1 ، A6 بمدينة العاشر من رمضان وخط الـ 500 مم المغذى لقرية الطلائع والمركز الطبى العالمى ومصنع الشدادات المعدنية بطريق الإسماعيلية الصحراوى، غدا “الجمعة” من العاشرة صباحا وحتي الرابعة صباح السبت الموافق ١٨ أكتوبر، ولمدة ١٨ ساعة.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن قطع المياه يأتي بسبب أعمال بين جهاز المدينة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب، بخصوص تعدية خط المياه قطر 1400 مم الخارج من محطة التنقية الجديدة (طاقة 600 ألف متر مكعب / اليوم) أسفل خطى المياه المرشحة قطر 1500 مم، 1200 مم.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى