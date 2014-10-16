قطع المياه غدا عن مناطق بمدينة “العاشر من رمضان” لمدة ١٨ ساعة

أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم قطع المياه عن كل من مدينة بدر وشمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية A1 ، A6 بمدينة العاشر من رمضان وخط الـ 500 مم المغذى لقرية الطلائع والمركز الطبى العالمى ومصنع الشدادات المعدنية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، غدا “الجمعة” من العاشرة صباحا وحتي الرابعة صباح السبت الموافق ١٨ أكتوبر، ولمدة ١٨ ساعة.

وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن قطع المياه يأتي بسبب أعمال بين جهاز المدينة، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المقاولون العرب، بخصوص تعدية خط المياه قطر 1400 مم الخارج من محطة التنقية الجديدة (طاقة 600 ألف متر مكعب / اليوم) أسفل خطى المياه المرشحة قطر 1500 مم، 1200 مم.

أ ش أ