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بالصور .. الأقصر تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر اتحاد الشركات السياحية‎

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بالصور .. الأقصر تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر اتحاد الشركات السياحية‎ بالصور .. الأقصر تنهي استعداداتها لاستضافة مؤتمر اتحاد الشركات السياحية‎

جولة المحافظ

أنهت محافظة الأقصر استعدادتها لاستضافة مؤتمر شركات السياحة الألمانية الذي ينطلق غدا الجمعة وحتي 18 أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من 1200 شركة سياحة أجنبية.

عقد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مؤتمرا صحفيا أعلن فيه استعداد المحافظة لعقد المؤتمر واستضافة كافة المؤتمرات والمحافل الدولية ، مشيرا إلى أن الأٌقصر مدينة الأمن والأمان وجميع زوارها يشعرون بالراحة والانضباط بداخلها.

وشدد المحافظ علي تأمين الزوار وضيوف المؤتمر وتزيين الشوارع وإضاءة الطرق ، مشيرا إلى قيامه بتفقد المناطق والمزارات الأثرية والسياحية كطريق الكباش ومعبدي الأقصر والكرنك والسوق السياحي للاطمئنان علي إجراءات الأمن والسلامة.

وأكد على ضرورة تجميل المحافظة وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الضيوف وحسن استقبالهم ، موجها بتكثيف حملات النظافة وتهذيب وتزيين الأشجار والشوارع ونشر أفراد المرور وضبط المنظومة الأمنية بالشارع الأقصري استعدادا لاستقبال السياح.

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