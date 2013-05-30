أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

5 مراكز بحثية مصرية للدراسات الأفريقية تقدم دراسات عن أزمة حوض النيل.. بس الحكومة «لا حس ولا خبر»

Google+ Print
5 مراكز بحثية مصرية للدراسات الأفريقية تقدم دراسات عن أزمة حوض النيل.. بس الحكومة «لا حس ولا خبر» 5 مراكز بحثية مصرية للدراسات الأفريقية تقدم دراسات عن أزمة حوض النيل.. بس الحكومة «لا حس ولا خبر»
المدير السابق لمركز الدراسات الأفريقية: النظام كأنه سمع عن إثيوبيا والنيل لأول مرة

كتب : محمد منصور منذ 8 دقائق

الجامعات تزدحم بالمراكز والخبراء، الدراسات يتم إعدادها ليكون مآلها الأدراج المغلقة، عقول تفكر وتدرس وتكتب إلا أن الأنظمة تأبى أن تستعين بخبراتها، أزمة نهر النيل تعكس، حسب الخبراء، مدى التضارب وغياب الرؤية عند النظام الحاكم الحالى، الذى يبدو وكأنه «يسمع عن إثيوبيا والنيل لأول مرة»، حسب الدكتور حلمى شعراوى المدير السابق لمركز البحوث الأفريقية.

فى ، توجد 5 مراكز أساسية للدراسات الأفريقية فى الجامعات الكبرى، منها على سبيل المثال، معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، ومركز الأهرام للدراسات الأفريقية ومركز دراسات دول حوض النيل التابع لجامعة عين شمس، علاوة على عدد من المراكز «الحكومية» التابعة لوزارة الزراعة والرى والعديد من المعاهد التابعة لمراكز الدراسات السياسية، غير أن «المكاشفة والشفافية تغيب عن » حسب شعراوى الذى يؤكد أن تدفق المعلومات اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالظهير الأفريقى «شبه معدوم»، مما يؤدى إلى تضارب التصريحات مع حدوث الأزمات «الرئيس يؤكد أنه لا توجد مشكلة والمتحدث باسم الرئاسة يقول مصر لن تتأثر، وده دليل أنهم لم يقرأوا سطراً واحداً من الدراسات المنشورة».

«مفيش فايدة» يؤكدها المدير السابق لمركز البحوث الأفريقية، مشيراً إلى أن الخبرات المتاحة للجانب المصرى «أفضل ما يكون» غير أن الأزمة «تخطت وجودهم»، فمنذ بداية مبادرة مياه النيل فى تسعينات القرن الماضى والنظام المصرى «متغافل عنها» رغم تحذير الخبراء ودراساتهم المُعدة التى أكدت وقتها احتمالية تفاقم الأزمة، ويؤكد شعراوى أن الأنظمة التى تعاقبت على مصر فى زمن ما قبل الثورة وبعدها «معتقة»، فمؤسسة الرئاسة بها «ترسانة من المصالح» ولا تستطيع الانخراط مع الخارج الأفريقى حكم كونها تهمل آراء الخبراء، علاوة على أن الخارجية المصرية تقوم على منظومة من التشتت، على حد قول شعراوى، الذى يؤكد أن السفراء فى الدول الأفريقية «لا يعلمون حجم المشاكل التى تواجه مصر فى العمق الأفريقى، فهم ليسوا خبراء فى الأمر، ولا يهتمون بتعيين مساعدين يمكنهم التعاطى مع الدول الأفريقية»، ويشير شعراوى إلى أن مراكز البحوث الأفريقية «تكتظ بالمعلومات لكن البيروقراطية المصرية تحول بينها وبين الرأى العام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد