كيف تتغلبين على آلام الدورة الشهرية

أسوأ أعراض الدورة الشهرية هى تقلبات المزاج التى تسبب توتراً فى العلاقات الشخصية

كتب : نورهان السبحى منذ 6 دقائق

الدورة الشهرية مشكلة عامة تواجهها كل النساء وتعانى الكثير منهن من أعراض متعددة تؤثر سلبا على مهامهن اليومية، وقبل الدورة الشهرية تعانى بعض النساء من أعراض متعددة ولكنها لا تعلم مدى ارتباطها بالدورة الشهرية ولذلك معرفة هذه الأعراض وكيفية التغلب عليها، تعد أمرا مهما.

1- ما أعراض ما قبل الحيض؟

هناك أعراض معينة تشعر بها بعض النساء قبل بدء الدورة بأسبوع أو اثنين مثل الشعور بالانتفاخ أو الصداع أو تقلب المزاج وتعرف هذه الأعراض الشهرية باسم «متلازمة ما قبل الحيض»، وهناك حوالى 85٪ من النساء يعانين من بعض هذه الأعراض، وهناك بعض الأعراض التى تؤثر بالسلب على بعض النساء فتتسبب فى حدوث الشعور بعدم التركيز أثناء العمل أو حدوث توتر فى العلاقات الشخصية وتسمى هذه الأعراض بـ«الاضطراب الاكتئابى لما قبل الطمث».

ومن الأعراض الشائعة لما قبل الحيض:

• شغف الطعام أو نقصان الشهية

يشعر العديد من النساء بالرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة الحلوة أو المالحة مثل كعكة الشوكولاتة، بينما قد تفقد بعض النساء شهيتهن أو يشعرن باضطراب فى المعدة أو انتفاخ

أو إمساك.

• ظهور حب الشباب

حب الشباب هو إحدى العلامات الأكثر شيوعا لبدء الدورة الشهرية وهى لا تؤثر فقط على المراهقين، حيث إن التغيرات الهرمونية يمكن أن تحفز الغدد فى الجلد لإفراز المزيد من المادة الدهنية التى قد تسد المسام مما ينتج عنه ظهور حب الشباب وهى تذكرة صريحة بأن ميعاد الدورة الشهرية قد اقترب.

• اضطرابات الحالة المزاجية

اضطرابات الحالة المزاجية تعد من أسوأ أعراض الدورة الشهرية، حيث تعانى منها الكثير من النساء وتتمثل فى الشعور بالغضب الشديد، حدوث نوبات بكاء متكررة، الشعور بالاكتئاب والقلق، أو إيجاد صعوبة فى التركيز.

2- كيف تتغلبين على أعراض الدورة الشهرية

• ممارسة الرياضة

الرياضة مهمة جدا لأنها يمكن أن تساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الشعور بالتعب ولكن من أجل التمتع بفوائد الرياضة يجب أن يتم ممارستها بانتظام لمدة 30 دقيقة خلال معظم أيام الأسبوع.

• تناول الأغذية الغنية بفيتامين «ب»

الأطعمة الغنية بفيتامين «ب» قد تساعد على التغلب على أعراض الدورة الشهرية، ففى دراسة حديثة أجريت على أكثر من ألفى امرأة لمدة عشرة أعوام، وجد الباحثون أن النساء اللاتى يتناولن الأطعمة التى تحتوى على فيتامين «ب 1» المتمثل فى المكسرات البرازيلية، وفيتامين «ب 2» المتمثل فى البيض ومنتجات الألبان هن أقل عرضة للمعاناة بأعراض الدورة الشهرية من نظرائهن.

• أطعمة ممنوعة

يمكن التخفيف من أعراض الدورة الشهرية من خلال التقليل من هذه الأطعمة:

1- الملح لأنه يمكن أن يزيد من الشعور بالانتفاخ.

2- الكافيين، الذى يمكن أن يسبب العصبية.

3- السكريات لأنها يمكن أن تتسبب فى الشعور بالجوع الشديد.

4- الكحوليات، التى يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية.

• التخلص من التوتر

حيث إن الدورة الشهرية يمكن أن تسبب التوتر والقلق والعصبية فإنه من المهم إيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر وذلك من خلال اتباع استراتيجيات مختلفة للتغلب عليه مثل ممارسة اليوجا والتأمل والتدليك، أو حتى مجرد التحدث مع الأصدقاء، كما يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم.