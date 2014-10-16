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زوار جايتكس دبي يشيدون بالتطور الإلكتروني في خدمات المرور السعودي

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زوار جايتكس دبي يشيدون بالتطور الإلكتروني في خدمات المرور السعودي زوار جايتكس دبي يشيدون بالتطور الإلكتروني في خدمات المرور السعودي

    أبدى عدد من زائري جناح وزارة الداخلية في معرض جايتكس دبي 2014 إعجابهم الشديد بمستوى الخدمات الإلكترونية والتقنية التي تقدمها وزارة الداخلية في إدارتها وأجهزتها المختلفة.

وأشاد الزوار خلال زيارتهم لجناح ممثل وزارة الداخلية "المرور" بالتطور التقني الكبير في خدمات المرور الإلكترونية مؤكدين ان الخدمات المرورية التقنية قد اسهمت وبشكل كبير في انهاء العديد من الاجراءات في جهاز حيوي وفي نقلة كبرى في صناعة المعرفة المعلوماتية والتقنية الخدمية.

واكدوا ان الإلكترونية علامة مميزة منحت جهاز المرور تقديم الإجراءات المرورية بكل يسر وسهولة كما أنها وفرت الوقت وأسهمت سرعة الحصول على الخدمة من أقرب جهاز حاسب.

كما أبدوا دهشتهم من خدمات المرور التي يعرضها جناح وزارة الداخلية خاصة وأن تلك الخدمات تهم الكثيرين في المملكة وأكدوا أنها خطوة مهمة في مستوى التطور الذي تقدمه الجهات المختصة في المملكة نحو التطور التقني.

وتميز جناح المرور في جايتكس دبي 2014 بعرض عدد من الخدمات الجديد مثل خدمة "باشر1" لتسجيل المخالفات المرورية آلياً، ونظام باشر (2) لتسجيل الحوادث المرورية آلياً، إضافة لإمكانية تفعيل الخدمات الالكترونية من الجناح مباشرة.

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