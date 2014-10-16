هيئة التخصصات الصحية

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد القى الأمين العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ، كلمة خلال الاحتفال رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك ثم حمد الله فيها على ان مكن حجاج بيته من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة سائلاً الله ان يجعلنا وإياهم من المقبولين.

كما هنأ الأمين العام الموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك واوصى الجميع بالاستمرار في الجد والمثابرة لخدمة الممارسين الصحيين في المملكة من خلال الأدوار المنوطة بالهيئة داعيا إياهم إلى الجد ومواصلة العمل بنجاح مما يسهم في رقي وتقدم الهيئة.

حضر الحفل المساعد لشؤون المعاهد واعتماد البرامج الدكتور سعد العسيري والمساعد للشؤون الإدارية والمالية زاهر بن محمد البارقي، والمساعد لشؤون التسجيل والتصنيف الدكتور ياسر طاشكندي ومديرو الإدارات والموظفين.