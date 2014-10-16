الإدارات الحكومية .. في الخرج

تبادل منسوبو الإدارات الحكومية بالخرج صباح أمس تهاني عيد الأضحى المبارك من خلال احتفالات المعايدة التي أقامتها إداراتهم بعد عودتهم من إجازة العيد. وأقامت جامعة سلمان بن عبدالعزيز بالخرج حفل معايدة لمنسوبيها بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات بمقر المدينة الجامعية بالخرج.

كما نظمت بلدية الخرج حفل معايدة لمنسوبيها بحضور رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري ووكلائها رؤساء الأقسام جرى خلاله تبادل التهاني بهذه المناسبة كما أقامت المديرية العامة للزراعة بالخرج حفل معايدة لمنسوبيها بحضور مدير الزراعة بالخرج الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميمي.

فيما نظمت الكلية التقنية بالخرج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عميد الكلية المهندس يوسف الجاسر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريب والموظفين. وأقامت إدارة التربية والتعليم بالخرج حفل معايدة بحضور مدير التعليم الدكتور زيد بن محمد الجليفي ومساعديه والمشرفين التربويين ورؤساء الأقسام والموظفين بالإدارة. كما أقامت كل من كتابة العدل ومكتب وزارة المالية والشرطة والمرور ودوريات الأمن والدفاع المدني ومكافحة المخدرات والأحوال المدنية ومكتب الضمان الاجتماعي وهيئة الرقابة والتحقيق والتأمينات الاجتماعية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعهد الصناعي الثانوي في المحافظة حفل معايدة لمنسوبيها بحضور مديريها.