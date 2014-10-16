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ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة ومتهمين مطلوبين فى حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة ومتهمين مطلوبين فى حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة ومتهمين مطلوبين فى حملة أمنية بسوهاج‎

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي المواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج .

وتم ضبط 7  قطعة حشيش يزنوا حوالي 100 جرام وكذا سيجارة محشوة من ذات المخدر ومبلغ مالي ( 340 جنيه ) حيازة المتهم محمود أبو السعود همام محمد 26 سنة عاطل ويقيم بندر البلينا .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4529 أدارى مركز البلينا لسنة 2014م.

وتم ضبط 1278 مخالفة مرورية و 22 قضية تموينية و 256 مخالفة مرافق متنوعة وضبط شخصين مطلوبين ضبطهم وأحضارهم علي ذمة قضايا شروع في قتل وسرقة بالاكراه و ضبط 5 قضايا أموال عامة و 13 حالات إشتباه و 12 قضية أداب عامة وتم تنفيذ 745 حكم قضائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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