أمن الأقصر يضبط عاطل بحوزته 14 قطعة حشيش

تمكنت قوات الشرطة بالأقصر من ضبط 14 قطعة حشيش بحوزة بدائرة قسم شرطة الأقصر .

تلقي اللواء منتصر ابو زبد مدير أمن الأقصر، اخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو “علاء الدين ح ط ا”، 44 سنة عاطل ومقيم شارع احمد عرابي وبحوزته 14 قطعة حشيش ومبلغ مالي قدره 50 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار.

وتحرر بالواقعة وأخطرت لمباشرة التحقيقات باشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.