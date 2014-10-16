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الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

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الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة

ارشيفية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة أمام حركة إدخال البضائع والمساعدات إلى القطاع بحجة الأعياد اليهودية.

وكان رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا قد قال في وقت سابق إن سلطات الاحتلال أبلغتنا بإغلاق معبر كرم أبو سالم (جنوب شرق قطاع غزة) أمام حركة إدخال البضائع والمساعدات والمحروقات لغزة الخميس بسبب الأعياد اليهودية على أن يعاد فتحه الأحد المقبل.

وفتح الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء المعبر بشكل جزئي لإدخال نحو 120 شاحنة محملة بالمساعدات بالإضافة للبضائع للقطاعين الزراعي والتجاري وكذلك ضخ كميات محدودة من المحروقات.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة وتغلقه سلطات الاحتلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

 

أ ش أ

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