القبض علي صاحبة مكتب عقارات بسوهاج‎ قامت بالنصب على المواطنين في 8 مليون جنية

ألقت قوات الأمن بسوهاهج القبض علي صاحبة مكتب عقارات لقيامها بالنصب علي عدد كبير من المواطنين والإستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت ثمانية ملايين جنيهاً .

> كان اللواء إبراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي أخطاراً من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ” فرع الوجه القبلي ” يفيد ورود عدة بلاغات ضد المدعوة ” أسماء.م.س ” 29 سنة صاحبة مكتب للعقارات – وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج 00 لقيامها بالنصب علي عدد كبير من المواطنين والإستيلاء منهم علي مبلغ مالية تجاوزت ( ثمانية ملايين جنيهاً ) .

أكدت التحريات صحة تلك البلاغات وأضافت بأن المذكورة تقوم بإيهام ضحاياها بقدرتها علي إستثمار وتوظيف أموالهم مقابل فائدة شهرية بنسبة 25 %.

تبين من التحريات والفحص بأن المذكورة سبق اتهامها فـي عدد ” 5 قضايا [ إختلاس – إستيلاء علي المال العام توظيف أموال ] آخرها قضية إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 ” توظيف أموال ” وتم ضبطها وحبسها إحتياطياً وأخلي سبيلها بضمان مالي .

عقب تقنين الإجراءات 00 تم إعداد عدة أكمنة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أسفرت إحداها عن ضبط المذكورة وبمواجهتها إعترفت بالإستيلاء علي بعض المبالغ المالية وقدرها ثلاثة ملايين جنيهاً.

كلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال التحري فـي الواقعة تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ” فرع الوجه القبلي “.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3473 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .