سفير مصر فى ألمانيا يستقبل دبلوماسيين من دول الشرق الأوسط

استقبل سفير مصر لدى ألمانيا السفير محمد حجازي، بمقر السفارة المصرية في برلين، مجموعة من شباب الدبلوماسيين من مصر والشرق الأوسط، ضمن البرنامج التدريبي الذي تقيمه وزارة الخارجية الألمانية سنويا ويتضمن برامج مهارات عامة وتعريف بألمانيا وأوروبا وتدريب على التعامل مع الإعلام، لمدة شهر، يتخلله أيضا زيارات ميدانية إلى عدد من مدن ألمانيا وللمؤسسات الأوروبية في بروكسل.

حضر اللقاء الدبلوماسيون المشاركون في البرنامج من مصر والسعودية والكويت والأردن وسلطنة عمان والسودان واليمن والعراق وليبيا وإيران، ومنسق عام البرنامج من الخارجية الألمانية السفير فولكمار شتويكر.

كما استقبل السفير حجازي مجموعة من طلبة الماجستير المصريين والألمان ضمن برنامج للتبادل الأكاديمي تموله كل من وزارة الخارجية الألمانية وهيئة التبادل الأكاديمي الألمانيةؤءءؤ، بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول “رؤى الديمقراطية”. وتضمنت المجموعة 12 دارسا ألمانيا من جامعة “همبولدت” والجامعة الحرة والجامعة الفنية، و14 دارسا مصريا من الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، تتنوع اختصاصاتهم ما بين دراسة العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية والشرق أوسطية، ومن المقرر أن يستغرق برنامج التبادل مدة أسبوع واحد في برلين، يتبعه أسبوع آخر في القاهرة مطلع يوليو المقبل.

وقد أقام السفير حفل استقبال مشترك للمجموعتين بمقر السفارة، بهدف إتاحة الفرصة لهما للتعارف وتبادل الخبرات والانطباعات بشأن برنامجيهما، كما ألقى كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيدا بالاهتمام الألماني المستمر في دعم العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية مع مصر، على كافة المستويات.