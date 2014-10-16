اليوم .. الليلة الختامية لمولد السيد البدوي وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

تحتفل، الخميس، محافظة الغربية بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوى، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بسبب الأحداث، التى تشهدها البلاد.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية أنها ستنظم احتفالها بالليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا، بحضور الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية، وعدد من علماء الدين الإسلامي.

فيما رفعت مديرية أمن الغربية حالة الطوارئ للاحتفال بالليلة الختامية بتشديد الإجراءات الأمنية حول أماكن الاحتفالات خاصة، وكذا مد تلك المناطق بخبراء المفرقعات لمواجهة أي أعمال إرهابية.