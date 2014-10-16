اليوم.. المرافعة النهائية لنيابة محاكمة مرسي وأعوانه في «أحداث الاتحادية»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى المرافعة النهائية للنيابة العامة في قضية «أحداث الاتحادية»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات الإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

يحاكم في القضية كل من محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، وعلاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.