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موقع “فيفا” : مصر تنعش آمالها في التأهل لأمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

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موقع “فيفا” : مصر تنعش آمالها في التأهل لأمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا موقع “فيفا” : مصر تنعش آمالها في التأهل لأمم أفريقيا بالفوز على بوتسوانا

أكد موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أن المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، عزز حظوظه فى التأهل الى نهائيات بطولة كأس الامم الافريقية 2015 بعد أن فاز على ضيفه البوتسواني 2-0 مساء أمس الأربعاء في القاهرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن تصفيات البطولة.

وجاء فى تقرير اورده موقع “فيفا” اليوم الخميس أن مستوى الآمال المصرية ارتفع بعد هذه الصحوة المتأخرة، حيث أن هذا يعد هو الفوز الثاني لمنتخب الفراعنة في التصفيات بعد الانتصار الاول الذى حققه يوم الجمعة الماضي على بوتسوانا في جابورون بالنتيجة ذاتها، مقابل هزيمتين سابقتين ليرتفع بذلك رصيد إلى 6 نقاط مقابل لا شيء لبوتسوانا.

وعلى الرغم من ذلك، تبدو المهمة صعبة بالنسبة لمصر، حيث أنها ستستضيف في المرحلة الخامسة السنغال قبل أن تحل في السادسة ضيفة على تونس، في حين أن كلا من منافستيها سيلعب نظريا مباراة سهلة مع بواتسوانا.

ومن جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب المصري شوقي غريب أن مستوى فريقه في تطور مستمر من مباراة إلى أخرى ، وقال فى تصريحات ادلى بها بعد اللقاء “لم أشعر بالقلق مطلقاً خلال المباراة، وكنت أخشى فقط من مرور الوقت دون أن نسجل أهدافا”.

وأوضح غريب أنه شرح للاعبيه قبل المباراة أن المنتخب البتسواني يتماسك في الشوط الأول، لكن سرعان ما يفقد مخزونه البدني في الشوط الثاني، وهو ما حدث بالفعل وتم استغلاله من جانب اللاعبين.

وأشاد غريب بالحضور الجماهيري في المباراة، معرباً عن أمله في أن توافق الجهات الأمنية على حضور 100 ألف متفرج لمؤازرة الفراعنة في المباراة المهمة أمام السنغال في المرحلة الخامسة.

وعن رؤيته بشأن مواجهة السنغال، أكد غريب أن المنتخب الذي يرغب في التأهل إلى أمم أفريقيا، عليه أن يفوز في جميع مبارياته المقبلة.

 

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